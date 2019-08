di Andrea Zambenedetti

BELLUNOGuardi, di tutte le follie che siamo costretti a subire questa non è neppure la peggiore. È evidente che continueremo a fare come abbiamo sempre fatto». Camillo de Pellegrin sindaco di Val di Zoldo è uno dei tanti sindaci della provincia di Belluno che è costretto a sfidare la legge per garantire ai suoi cittadini più piccoli il servizio scuolabus.RICAPITOLIAMOSecondo il parere dei giudici contabili, che di recente si sono espressi sul punto in Piemonte, il servizio scuolabus dovrebbe essere interamente coperto dalla tariffa. In altre parole i pulmini devono essere pagati interamente dalle famiglie, senza possibilità di intervento economico da parte dei Comuni. Un inghippo che il Governo gialloverde aveva provato a superare con il Decreto scuola approvato “salvo intese” dal consiglio dei ministri del 6 agosto. L’articolo prevedeva che i Comuni potessero sostenere economicamente il servizio, come del resto succede ovunque. La caduta dell’esecutivo (in carica solo per gli affari correnti) ha fatto venire meno il requisito delle “intese” e quindi in gazzetta ufficiale è finita solo la reintroduzione dell’educazione civica. Poco importa che l’Anci (Associazione nazionale dei comuni) avesse già tranquillizzato i Sindaci. La norma non è stata pubblicata e i Comuni che vorranno continuare a riversare fondi sul servizio scuolabus dovranno farlo a loro rischio e pericolo. Con lo spettro di un pronunciamento della Corte dei conti.