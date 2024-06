BELLUNO - Cacciati dal campetto che avevano prenotato per giocare a basket una volta finita la scuola. E la citazione, pur parafrasata, è fin troppo facile: “Belluno non è una città per giovani”. Ma è la prima cosa che viene in mente dopo – l’ennesimo, è bene chiarirlo – l’episodio che ha avuto come vittime dei ragazzi che si erano organizzati per un momento di spensierato divertimento.



L’INIZIATIVA

A denunciarlo sul proprio profilo Facebook è Giorgia Segato, nota voce radiofonica, che conosce bene come sono andate le cose perché fra le vittime vi è la figlia. Dopo aver ricordato il rito collettivo di un tempo con il bagno nella fontana di piazza dei Martiri, riferisce cosa è accaduto sabato nella «città che dorme da un tempo indefinito ormai» con la decisione di un gruppo di amici di fermarsi in stazione «perché al campetto delle Ricci fanno, o meglio tentanto di ri-fare, il torneo di basket». La prima volta erano stati cacciati dopo poco perché senza permesso, ma «questa volta hanno le chiavi in mano, quindi qualcuno le ha date ai ragazzi, previa ovvia richiesta». E per Segato già questa iniziativa è da lodare: «Nella città più addormentata del mondo che vive l’era dei figli perennemente sul telefono, accade una cosa inimmaginabile: un gruppo di adolescenti organizza un torneo di basket».



LE PROTESTE

L’appuntamento è al campetto della scuola Ricci e «mettono il loro corpo e i loro sentimenti; si dividono i compiti, chi fa cosa, chi porta cosa». Ed è a questo punto che arriva lo stop: «Vorrei davvero capire - scrive Giorgia Segato con punte di pungente ed esplicita ironia - come sia possibile che due adulti si siano affacciati alla finestra della scuola urlando che erano in fase di scrutini e che i ragazzi dovevano tassativamente andarsene». «Alle Ricci, dove la bibliotecaria viveva in un tugurio e non avrebbe sentito neanche le bombe se avesse desiderato isolarsi dalla vita esterna. Le Ricci. Grandi come una caserma», rincara. Il pensiero va naturalmente ai giovani cacciati insieme ai loro desideri frustrati: «Piuttosto che gioire del momento di aggregazione, cambiar stanza e rasserenarsi che gli adolescenti non sono isole, ma stanno costruendo una comunità, li si manda via stoppando un’idea, un desiderio» nonostante essi avessero chiesto il «permesso e ottenuto le chiavi del campetto».



L’AMAREZZA

Dopo l’ironia, l’altrettanta esplicita amarezza: «Spero che le mie figlie se ne vadano al più presto da qui, una città che ho difeso a spada tratta per anni ma che non ha più nulla da offrire ai giovani». Un sentimento che ha trovato sbocco anche qualche giorno fa a teatro quando, presentando due serate, Segato ha detto ai genitori: «Pretendete che la vostra città dia spazio e ascolto i giovani. Non è vero che la gioventù moderna vive solo dentro al telefono e la dimostrazione è stato proprio il weekend scorso dove a teatro si sono svolte due serate di ballo sold out, segno che se a Belluno esistono realtà che danno spazio e ascolto», ma poi «un torneo di basket nato e organizzato dai ragazzi, fermato sul nascere». In una città dove alcuni politici, va ricordato, alcuni anni fa hanno anche mostrato il loro fastidio per i papiri di laurea esposti sulle colonne di piazza dei Martiri. Infine Segato pone una serie di domande: «Chi ha dato le chiavi ai ragazzi? Ricci o Comune di Belluno? Chi continua a non ascoltare i giovani? Una comunità intera, purtroppo. Lo spopolamento è un dato di fatto, come lo è il fastidio che crea agli adulti vedere un gruppo di ragazzi che fanno qualcosa che danneggia la quiete totale di una città che non solo non stimola, ma soffoca ogni palpito che è vita». Una denuncia che su Facebook ha raccolto solo commenti di solidarietà.