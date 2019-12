Si è iscritto un solo bimbo: «Aiutateci a non far morire la nostra scuola»

FELTRE - Appello dei genitori degli alunni della scuola elementare di Nemeggio: «Non fatela morire». Perché a questo pare destinata, dopo che con il cambio di sede ha registrato il crollo delle preiscrizioni. Per il prossimo anno scolastico 2020-21, infatti, si è fatta avanti un solo bambino. «Come a dire - spiega i rappresentanti delle famiglie - l'inizio della fine».

LA STORIA

La primaria Giuseppe Mazzini, da sempre punto di riferimento culturale e aggregativo della frazione di Nemeggio, dallo scorso settembre è stata trasferita al secondo piano dell'edificio scolastico Vittorino da Feltre in centro città. All'origine della decisione assunta dal Comune vi sono delle problematiche strutturali dello stabile di Nemeggio, non sicuro in caso di eventi sismici. Il passo compiuto dall'Amministrazione è stato accolto con consapevolezza dai genitori degli iscritti, ma anche a malincuore. «Siamo profondamente legati alla nostra scuola e alle sue insegnanti - sottolineano-. Ben venga la messa in sicurezza dello stabile, ma si prospettano lunghi anni di attesa: se non verrà fatta una valida campagna promozionale, assisteremo alla morte di quest'istituto che oggi è ospite della primaria del centro città. Va sottolineato che le maestre e il modo di operare sono gli stessi, solo in un'altra collocazione che ha un'entrata autonoma rispetto al resto del Vittorino».

LA SITUAZIONE

Gli alunni che frequentano questa scuola provengono da Nemeggio, Anzù, Celarda, Villapaiera, Pont, Zermen, Vellai e Cart. La maggior parte utilizza il servizio pubblico: tre corriere dalla zona nord-ovest, una dalla zona sud e una dalla frazione di Pont. La fermata è vicina al Vittorino e i bambini vengono sia accolti che poi accompagnati da un collaboratore adulto. L'orario prevede 27 ore settimanali, dalle 8.15 alle 12.45 da lunedì a sabato senza rientri. «Abbiamo inoltre - spiegano i genitori - degli utili sussidi come tre lim, un videoproiettore, un televisore, un impianto stereo, un'aula informatica e la palestra».

IL PROBLEMA

«Siamo un po' figli di nessuno - sottolineano le famiglie - in quanto siamo feltrini per appartenenza e per collocazione dell'edificio ma apparteniamo all'Istituto comprensivo di Cesiomaggiore. Una situazione ambigua che ci porta a temere che la nostra scuola, per la cui sistemazione servono vari milioni di euro, sia destinata alla chiusura definitiva. Tanto più che le preiscrizioni sono quasi nulle. Vogliamo invece sottolineare con forza che la proposta didattica della Mazzini è eccezionale. Invitiamo le famiglie di tutta Feltre e dintorni con bambini di 5 anni a partecipare a Scuola aperta in programma per sabato 18 gennaio dalle 10.30 alle 12.40».

Raffaella Gabrieli © RIPRODUZIONE RISERVATA