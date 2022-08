BELLUNO - Mancano ancora 500 insegnanti su posto comune, 170 le assenze fra quelli di sostegno: a dieci giorni dall'avvio dell'anno scolastico e a venti dalla prima campanella, in provincia di Belluno sono quasi 700 i docenti assenti distribuiti fra i vari ordini di scuola. Non va meglio per i Dirigenti Scolastici e i Dsga, direttore servizi generali e amministrativi: sono rispettivamente 16 e 19 le caselle ancora da riempire. È questo il quadro con cui la scuola bellunese si deve confrontare anche quest'anno. È questa la situazione che gli uffici di via Sant'Andrea dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno maneggiano quotidianamente.

CORSA CONTRO IL TEMPO

Per offrire il maggior numero di sicurezze possibili, nel corso dell'estate sono state fatte 135 immissioni in ruolo, con i dati aggiornati a ieri mattina con le ultime nove pratiche chiuse dai funzionari. Nella scuola dell'Infanzia le nuove assunzioni sono 19, il dato più basso nel confronto fra i diversi ordini; il numero maggiore si è registrato nella scuola Primaria con 63; nella scuola secondaria di I Grado, cioè la scuola media, le nuove immissioni sono 27; infine nella scuola secondaria di II Grado il numero è di 26, ma fra queste ultime vi sono anche due immissioni fra il personale educativo che lavora nei convitti. A questi numeri vanno aggiunti i 24 docenti immessi in ruolo per il sostegno: 6 di essi nella scuola dell'Infanzia assunti da graduatoria di concorso; mentre gli altri 18 hanno messo in campo il cosiddetto articolo 59 che ha fatto loro ottenere il posto fisso dopo una supplenza e il superamento di una prova disciplinare.

LE LISTE DEI SUPPLENTI

Ma è proprio a questo proposito che gli Uffici segnalano un'altra necessità: «Al momento, a fronte di 173 posti disponibili, c'è una sola persona presente nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps)». Il che vuol dire che rimangono 172 posti da coprire pescando dalle graduatorie di Istituto e dalle Mad (messa a disposizione) che ogni aspirante docente presenta autonomamente nelle scuole. Ecco così raggiunto quasi quota 700 di cui già si è detto. Ma per arrivare a questo punto, cioè per far diminuire gli oltre 800 posti vacanti che vi erano all'inizio dell'estate, è stato necessario passare attraverso alcune fasi, dalla scelta della provincia a quella successiva della scuola; poi è stato il momento delle rinunce; a seguire è toccato allo scorrimento delle graduatorie, ancora altra fase di rinunce per giungere infine alle cosiddette call veloci. Quest'ultima pratica ha portato in provincia 6 docenti (1 nella scuola secondaria di I Grado, 5 nella secondaria di II grado).

PERSONALE ATA

Altro capitolo è quello del personale Ata (assistente tecnico amministrativo) per il quale ieri non è stato possibile fare il punto perché c'era qualche inghippo nel sistema. Per quanto riguarda invece i Dirigenti Scolastici, per martedì prossimo sono attese nuove comunicazioni dall'Ufficio Scolastico Regionale. In provincia ne mancano 10 di ruolo per le scuole normodimensionate, il cui numero di studenti cioè prevede cioè la possibilità di avere un proprio Dirigente titolare e non con l'incarico di reggenza. Fra queste vi sono otto Istituti Comprensivi che raccolgono gli ordini di Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado: Auronzo di Cadore, Trichiana, Cortina d'Ampezzo, Fonzaso e Lamon, Puos d'Alpago, Pieve di Cadore, Belluno 3, Feltre; e 2 Istituti di istruzione superiore: Follador di Agordo, Segato-Brustolon. Sei infine le scuole che potranno solo avere un Dirigente incaricato, cioè da condividere con altra scuola: Istituto professionale Dolomieu di Longarone, Ic Cencenighe, Ic Alleghe-Caprile, Ic Pieve Cadore, Ic Longarone e Ic Val di Zoldo. Sono infine diciannove gli Istituti senza un proprio Dsga titolare: 12 Istituti Comprensivi - Agordo, Alleghe-Caprile, Auronzo di Cadore, Belluno1, Cencenighe Agordino, Cortina, Feltre, Forno di Val di Zoldo, Longarone, Pedavena, Pieve di Cadore, Quero - e 7 Istituti Superiori: Dal Piaz di Feltre, Dolomieu di Longarone, Follador di Agordo; Renier, Calvi e Segato-Brustolon a Belluno.