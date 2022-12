Scuola-lavoro, è boom di richieste di studenti-cuochi: più degli stagionali

BELLUNO All’Ipssar Dolomieu di Longarone le bacheche dell’Istituto continuano a riempirsi di richieste da parte di alberghi ed altri esercizi. Una prassi che si ripete regolarmente in prossimità delle ferie estive e delle feste natalizie , con il lungo periodo di pausa dalle le zioni in occasione del Natale e del Capodoanno. « Quest’anno ci sono arrivate più domande rispetto ad un anno fa - riferisce Gianluigi Sandi, insegnante di cucina all’Istituto Dolomieu e responsabile per la scuola del progetto del Pcto – e quindi, nel confronto con il recente passato, a trovare occupazione è stato un numero maggiore di studenti » . Studenti che hanno salvato in molti casi albergatori e ristoratori, perché il problema degli stagionali che non si trovano, seppure molto contenuto rispetto all’estate, c’è ancora. Colpa del reddito di cittadinanza, secondo alcuni. Degli stipendi offerti, secondo altri.



SCUOLA-LAVORO

In prima linea gli studenti, che non si sottraggono alla prima esperienza lavorativa. A d essere coinvolti ed a rispondere positivamente alle proposte di una vacanza di lavoro sono stati soprattutto i ragazzi delle classi terminali, 4^ e 5^, quelli ci o è che hanno già una certa sicurezza. Un’esperienza, quella del lavoro durante le vacanze natalizie, che la scuola ritiene positiva sia perché permette a ragazzi e ragazze di misurarsi con il lavoro concreto e di fare esperienza in sala, al bar e in cucina, sia perché consente all’Istituto di mantenere un contatto con le aziende. Una relazione che si crea anche in occasione del Pcto (ndr, Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento). E spesso quando a giugno i ragazzi dell’Alberghiero hanno terminato lo stage presso un albergo, un bar, un ristorante o un’altra azienda, viene loro chiesto di fermarsi e viene proposto di essere assunti per l’estate.

GLI ALBERGATORI

In questo momento il problema dei lavoratori stagionali e della loro reperibilità è comunque marginale , tanto che non raggiunge la soglia di pericolo. Le rassicurazioni arrivano da Walter De Cassan presidente di Federalberghi bellunesi che dal suo osservatorio ha il polso della situazione e dice: « Non ho avuto segnalazioni che indichino preoccupazioni o altro a questo riguardo ». La questione era diventata allarme la scorsa primavera in vista dell’estate. « Nei mesi estivi ci siamo trovati in difficoltà – spiega De Cassan – perché a differenza di quanto di solito avviene, eravamo noi albergatori a metterci alla ricerca di personale » . Ora invece la situazione è cambiata a De Cassan la spiega così: « Nella ricerca di personale nel corso dei mesi che precedevano l’estate eravamo in competizione con il turismo al mare. E quindi la ricerca di manodopera si scontrava con la concorrenza delle località turistiche marine » . Ora i lavoratori stagionali trovano occupazione solo nelle località di montagna. E De Cassan sintetizza: « La situazione non è così complicata come lo è stata la scorsa estate, proprio perché non c’è la concorrenza delle località di mare. Ed è questo un fatto che noi avevamo immaginato ed era facilmente prevedibile già alcuni mesi fa perché c’è tanta gente che trascorre l’estate lavorativa al mare e l’inverno in montagna » . E se, come detto, in primavera erano gli albergatori a mettersi alla ricerca di personale, a cominciare dai mesi autunnali l’iter ha ripreso il percorso solito e così nei diversi esercizi hanno cominciato ad arrivare i curricula dei lavoratori. Fra questi non sono molti gli studenti: « D’estate non mancano – spiega il responsabile di Federalberghi – ma durante le vacanze natalizie sono davvero pochi quelli che decidono di impegnarle lavorando. Ma in questo periodo i numeri sono davvero minimi » . Ma non mancano g li studenti che frequentano l’Istituto Alberghiero , che stanno dando una grossa mano alle varie realtà della provincia .

