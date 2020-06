Finanziamento sbloccato, a Castion via libera ai lavori per la scuola

BELLUNO - Il Comune di Belluno potrà investire più di 800 mila euro per la messa in sicurezza sismica della scuola primaria “Valeriano Castion” grazie allo sblocco di finanziamenti per pari importo a fondo perduto da parte del Ministero dell'istruzione. Si tratta di un progetto che era rimasto congelato dopo l'erogazione di risorse a favore di altri istituti in posizione migliore nelle graduatorie. L'assessore ai lavori pubblici, Biagio Giannone, ha inoltre sottolineato che «vista la chiusura prolungata degli edifici, il Comune ha dato il via ad una campagna di interventi di consolidamento e rifacimento di intonaci che interessa sei scuole elementari della città, per un costo totale di circa 39 mila euro». © RIPRODUZIONE RISERVATA