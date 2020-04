Trema ancora la terra nel Feltrino. Alle 12.10 di oggi sabato 25 aprile 2015 i sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 1.9 con epicentro nel territorio comunale di Pedavena. Secondo le stime effettuate nell'immediatezza il sisma è avvenuto ad una profondità di 10 km.

Nonostante la magitudo non fosse particolarmente elevata, sono comunque molte le persone che hanno avvertito la scossa e che hanno commentato in rete nei socialnetwork. Nella zona, nelle ultime settimane, i sismografi hanno registrato una lunga serie di scosse. Tutte, fortunatamente, di lieve entità. Anche in questo caso, infatti, non si registrano fortunatamente danni a cose o a persone.

Ultimo aggiornamento: 12:34

