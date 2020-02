Doppia scossa di terremoto nel Bellunese, paura ma per ora nessun danno

SOVRAMONTE (BELLUNO) - Doppia scossa di terremoto questo pomeriggio, venerdì 14 febbraio, a Sovramonte in provincia di Belluno. La prima è stata registrata dai sismografi alle 13.37 e localizzata a 3 km da Sovramonte con una profondità di dieci chilometri. Magnitudo ML 1.6.



La seconda scossa è stata registrata pochissimi minuti dopo, alle 13.40 ora italiana, ad una profondità, anche in questo caso di dieci chilometri dalla superfice. La stima, sempre della sala sismica Ingv di Roma, è di un magnitudo ML 1.7



Al momento non si registrano danni a cose né a persone. Ultimo aggiornamento: 20:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA