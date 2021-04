Scomparso da otto giorni, 53enne trovato morto sul greto di un torrente

BELLUNO - È stato ritrovato senza vita oggi, 3 aprile, il corpo di Giuliano D’Incà, 53 anni, di Belluno, di cui non si avevano più notizie dallo scorso 25 marzo. Attorno alle 12.20, dopo che la sua bicicletta è stata rinvenuta a Fisterre, 100 metri a monte del ponte che attraversa l'Ardo, nella zona delle ex pescherie, è stato allertato il Soccorso alpino di Belluno che, con il Centro mobile di coordinamento, ha avviato le ricerche sul posto.

Perlustrando l'area, verso le 14.30 una squadra ha rinvenuto il corpo lungo il greto di un torrentello che scende da Sopracroda. La salma ricomposta e imbarellata, una volta avuto il nulla osta della magistratura per la rimozione, sarà trasportata fino alla strada e affidata al carro funebre. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e Protezione civile.

La prefettura precisava nelle ricerche che « si era allontanato con la sua mountain bike. Soffriva di problemi psichiatrici».