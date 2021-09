«Lasciami in piazza che torno a casa a piedi» e svanisce nel nulla. Mobilitazione per trovare Roberto

PIEVE DI CADORE - Non rientra a casa in serata scatta l'allarme. Continuano nella zona di Pieve di Cadore le ricerche di Roberto Tabacchi, 65 anni, di Pieve di Cadore (Belluno), che questa mattina, martedì 28 settembre, verso le 10 si è fatto lasciare dal genero nella piazza del paese, per tornare a piedi a casa a Nebbiù, dove però non è più arrivato.

Roberto, che è alto un metro e 63, indossa pantaloni scuri e una maglia bianca a righe celesti.

Il Soccorso alpino lancia un appello: «Chiunque lo avesse incrociato o avesse sue informazioni è pregato di contattare i carabinieri». Stanno prendendo parte alle ricerche il Soccorso alpino di Pieve di Cadore e del Centro Cadore, il Soccorso alpino della Guardia di finanza e i Vigili del fuoco.