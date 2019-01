«Nessuna traccia di Ricky: mio marito sembra sparito nel nulla»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - «È come se Riccardo fosse scomparso nel nulla: non ci capacitiamo...». È con queste parole che Mariagrazie De Pra, la moglie del 58enne milanese sparito sulvenerdì 4 gennaio, ha lanciato il suo appello venerdì sera anche dalla trasmissione di Rete 4 Quarto Grado. Nei giorni precedenti il caso era rimbalzato tra Canale 5 e Raitre, nei programmi Pomeriggio 5 e Chi l'ha visto. Ieri sul Nevegal, oltre ai soccorritori che per il nono giorno consecutivo hanno cercato Riccardo Tacconi battendo ogni centimetro del Nevegal, c'era anche una troupe di Chi l'ha visto che realizzato un servizio.Anche ieri una sessantina di persone, tra vigili del fuoco soccorso alpino e volontari, hanno preso parte alle ricerche dell'uomo. Ma il nono giorno di ricerche si è concluso come gli altri: non è emerso nulla di nuovo per aiutare a far luce sulla scomparsa del podista. «Oggi le squadre hanno