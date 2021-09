Scomparso a Milano, ritrovata nel Pavese l'auto di Giacomo

MILANO - È stata trovata questo pomeriggio nel territorio del comune di Casorate Primo (Pavia) l'auto di Giacomo Sartori, il giovane 30enne originario della provincia di Belluno, scomparso da Milano, la città in cui vive e lavora, in circostanze ancora da chiarire. Familiari ed amici, che hanno creato anche un gruppo su Facebook dedicato alla sua scomparsa, non hanno sue notizie da sabato 18 settembre.

Da cinque giorni il suo cellulare è spento. L'auto è regolarmente chiusa ed al momento non sono emersi elementi utili e sono in corso i rilievi da parte di personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei carabinieri di Milano. Le ricerche proseguono.

LE RICERCHE

I famigliari hanno presentato lunedì la denuncia di scomparsa ai carabinieri di Belluno e ora le ricerche si concentrano nel Milanese e sono state diramate dalla prefettura a polizia e carabinieri.

Intanto amici e parenti hanno attivato la pagina Facebook «Missing Giacomo Sartori» per condividere informazioni sulla sua scomparsa.