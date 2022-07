Scomparso nella traversata dolomitica: si cerca Javier

SEDICO - Scomparso Javier. Sono ore di apprensione nell'alta via Numero uno, dove sono in corso le ricerche di un escursionista spagnolo che stava percorrendo la strada. Si tratta di un 30enne di nome Javier arrivato da Londra per la trasversata dolomitica del primo luglio. Al nono e ultimo giorno di camminata ha dormito al Rifugio Pramperet e da lì si è allontanato il 2 luglio intorno alle 7 del mattino, diretto verso Belluno dove aveva prenotato una camera per la sera in un albergo ma non si è mai presentato. A dare l'allarme è stato oggi, 4 luglio, il fratello vedendo che Javier non si era presentato al lavoro. Javier è alto 1 metro e 85, indossa una giacca nera, porta una bandana e ha lo zaino. Chiunque lo avesse incrociato è pregato di chiamare i Carabinieri. Lo stanno cercando una ventina di soccorritori di Belluno, Agordo e Longarone lungo le diverse vie di uscita dall'Alta via: Valclusa, Moschesin, Forcella La Varetta, Costa dei Nas, Forcella Pongol, Creste Scalabras.