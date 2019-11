di Olivia Bonetti

QUERO VAS (BELLUNO) - Sembral’per anni referente dei Lavori Pubblici per l’amministrazione comunale di Quero. L’uomo, 80enne, è uscito di casa domenica alle 14.30, come sempre per andare adel paese. Ma al bar non è mai arrivato e dalle 18.30 di domenica, il suo cellulare che aveva agganciato come ultima cella quella di Segusino, risulta spento. Nessuan traccia neanche della suaI famigliari domenica sera hanno denunciato ai carabinieri la scomparsa del pensionato, vedovo, che abita al piano di sotto all’appartamento della figlia, in una palazzina in via Piave a Quero. Si è attivato subito il protocollo persone scomparse, coordinato dalla Prefettura, allertati Soccorso alpino e vigili del fuoco. Ma non ci sono elementi per circoscrivere la zona delle ricerche.