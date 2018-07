Scomparso dopo la passeggiata con la famiglia: trovato morto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - È stato trovato morto il turista bolognese di 66 anni, disperso nei boschi del Cadore da ieri , dopo una camminata con la famiglia. L'uomo aveva lasciato moglie e figli al Tabià Forcella per proseguire lungo il sentiero numero 569, addentrandosi nel bosco in direzione di Cima Fertazza. Alle 13.40 l'ultimo contatto telefonico con la moglie, scesa ad attenderlo a valle dove però il marito non era mai arrivato.