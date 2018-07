Scomparso dopo la passeggiata con la famiglia: trovato morto

Alle 6 di oggi nuove squadre si sono aggiunte a quelle presenti ieri e l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano ha effettuato una perlustrazione con a bordo due soccorritori di Alleghe, fino al rinvenimento del corpo in un canale. L'uomo era scivolato per 40-50 metri perdendo la vita a causa dei traumi riportati nella caduta. Constatato il decesso - sul posto anche personale del Soccorso alpino della Gdf - la salma ricomposta è stata recuperata con un verricello e trasportata a Pescul di Selva di Cadore (Belluno) e alla camera mortuaria. Sul posto il Soccorso alpino di Val Fiorentina, Alleghe, Val Pettorina, Livinallongo e

Valle di Zoldo, gli agenti del Sagf, i Vigili del fuoco.

BELLUNO - È stato trovato morto il turista bolognese di 66 anni, disperso nei boschi del Cadore da ieri , dopo una camminata con la famiglia. L'uomo aveva lasciato moglie e figli al Tabià Forcella per proseguire lungo il sentiero numero 569, addentrandosi nel bosco in direzione di Cima Fertazza. Alle 13.40 l'ultimo contatto telefonico con la moglie, scesa ad attenderlo a valle dove però il marito non era mai arrivato.