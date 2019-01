Esce per una corsa sul Nevegal e scompare, appello a chi ha una seconda casa

Sono proseguite per tutta la giornata le ricerche di Riccardo Tacconi, 58 anni, di Milano, di cui non si hanno più notizie da venerdì mattina , quandodalla propria abitazione di villeggiatura all'Alpe in Fiore sul Nevegal.Una cinquantina le persone oggi impegnate sul colle bellunese, che si sono concentrate sotto il Visentin, zona Mareschiata e Faverghera, e dal Visentin a Fossa Piccola e Fossa Grande. A seguito di una segnalazione che lo vorrebbe alle 11.45 di venerdì al Rifugio Bristot, domani verrà perlustrato, anche con l'utilizzo dei droni, il versante sud sotto le creste.Per non tralasciare alcuna possibilità, i soccorritori chiedono cortesemente, se possibile, ai p, baite e casere in Nevegal, come a Quantin, Losego, Ronce, Tassei, Cirvoi, diloro stessi nei pressi delle proprie abitazioni. Oggi erano presenti il Soccorso alpino di Belluno, Longarone, Feltre, Alpago, Prealpi Trevigiane, Pedemontana del Grappa, Val Comelico, Auronzo, il Sagf di Cortina e Auronzo, i Vigili del fuoco, l'Associazone nazionale carabinieri con unità cinofile.