BELLUNO «La ricerca di Riccardo Tacconi è tuttora aperta. Chiediamo la collaborazione di tutti coloro che amano frequentare il Nevegal, il Visentin, e le Ronce, segnalando avvistamenti direttamente al 112 o al 115». È questo l’appello lanciato dalla moglie dell’uomo scomparso due anni fa sul Nevegal. Mariagrazia De Prà, originaria di Belluno, continua a cercare il marito Riccardo Tacconi, commercialista di Milano, scomparso all’età di 58 anni il 4 gennaio 2019 durante una corsa sul Colle. «Qualche burrone o crepaccio del Nevegal custodisce il segreto di questa scomparsa», dice qualcuno. Ma la speranza per i famigliari non si spegne. «Sono convinta che sarà Dio a decidere quando restituirci Riccardo», aveva detto a un anno dalla scomparsa la moglie Mariagrazia nella messa sul Colle.

IL MISTERO

Ma la scomparsa di Tacconi è un vero mistero. Non è stato trovato nulla in questi anni: non un indumento, non una traccia. «Abbiamo continuato a cercare nelle nostre esercitazioni, nelle nostre escursioni - spiega il delegato provinciale del soccorso alpino, Alex Barattin -, ma in tutto questo tempo non è emerso nessun elemento oggettivo che ci possa portare a qualcosa. Nulla». E per ripartire con le ricerche con tutte le forze in campo, coordinate dalla prefettura, dovrebbe spuntare un elemento nuovo che ad oggi non c’è. L’appello quindi va agli escursionisti e appassionati del Colle. «A tutti coloro che vogliono unirsi a noi, familiari ed amici, per continuare a cercarlo - è l’appello della moglie - , posso fornire il loro contributo nella cartina dei sentieri battuti, dove sono riportate le quasi 200 tracce del lavoro già svolto dai Soccorritori a piedi, con gli elicotteri, i droni e i cani da ricerca. Scrivete a mg.depra@gmail.com».

CHI L’HA VISTO?

Riccardo Tacconi quel venerdì 4 gennaio 2019 era uscito dalla sua seconda casa del Villaggio Alpe in fiore sul Colle, tra le 10.30 e le 11, per andare a correre. Nel pomeriggio, non vedendolo rientrare, i familiari diedero l’allarme, ma da allora nessuna traccia dell’uomo. Indossava una maglia termica nera, un pile rosso, leggins neri, scarpe da corsa da montagna verde fluo e forse un berretto di lana con copriorecchie nero. Ha la fede nuziale e porta occhiali da vista con montatura nera.

I FANTASMI

Sono una trentina le persone mai ritrovate nelle montagne bellunesi negli ultimi 20 anni. Misteri che non hanno ancora una soluzione. Nomi e cognomi finiti nella terra degli scomparsi, senza lasciare tracce. Il 6 agosto 2015 il vicentino Luciano Bizzotto, in Val di Gares. Il 14 agosto 2017 Carla Fredducci in Val di Zoldo. Da due anni anche Riccardo Tacconi inghiottito dal Nevegal.

