«Mollo tutto e me ne vado», Luca scomparso nel nulla: i genitori chiedono aiuto

BELLUNO - Sono ore di apprensione per l'allontanamento da casa di Luca Vladim Miotti un 20enne residente a Belluno. I genitori ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri nella tarda serata di domenica. Il ragazzo nella mattinata di ieri ha abbandonato la propria abitazione lasciando un biglietto nel quale, tranquillizzano i genitori, riportava l intenzione di "mollare tutto e partire". Il ragazzo, classe 2000, assicurava anche che si sarebbe fatto vivo presto . Al momento però del giovane non si hanno notizie e i genitori, preoccupati, hanno autorizzato la divulgazione della foto e lanciano un appello per ritrovarlo. Ultimo aggiornamento: 13:03