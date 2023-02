Safilo, chiusura dello stabilimento di Longarone. Lo sciopero: lavoratori invadono la strada. Sindaci e il vescovo in prima fila Video

LONGARONE (BELLUNO) - E' il giorno dello sciopero dei dipendenti degli stabilimenti Safilo, si tratta di circa 1700 persone. Sono 472 i lavoratori a rischio, ma l'appuntamento è rivolto a tutti, a Longarone, nella sede storica di un gruppo. I vertici Safilo non ritengono più strategico lo stabilimento di Longarone dopo che, nel 2020, annunciarono una ristrutturazione che ne avrebbe fatto il polo della galvanica e delle montature in metallo. Nel frattempo l'associazione delle imprese dell'occhialeria sembra avere dato segnali di volere riassorbire nei proprio siti produttivi gli eventuali esuberi derivanti da un nuovo taglio della produzione di Safilo.

I numeri dello sciopero

Tra le delegazioni sindacali presenti al corteo ci sono quelle di Luxottica e Marcolin, della Fiom del Veneto e di molte altre realtà industriali e meccaniche del territorio. Il corteo è partito alle 9.30 davanti alla Safilo ed è continuato sulla statale 51, il traffico è stato deviato verso la zona industriale. A comunicare i primi numeri attorno all'esito della mobilitazione indetta per oggi sono le stesse organizzazioni sindacali, si parla di una presenza di circa 1.500-2.000 persone. Secondo fonti sindacali negli stabilimenti di Padova e Santa Maria di Sala l'adesione allo sciopero sarebbe tra il 70 e l'80%.

Sindaci e vescovo in prima fila

Tra queste il sindaco di Belluno Oscar De Pellegrin, quello di Longarone Roberto Padrin, anche presidente della Provincia di Belluno, il Vescovo di Belluno e Feltre Mons. Renato Marangoni e una decina di sindaci dei comuni limitrofi. «Ci aspettiamo una risposta forte delle istituzioni a difesa del territorio, delle 472 famiglie coinvolte e di un know how che è parte integrate della cultura delle valli bellunesi - dichiarano Gianpietro Gregnanin e Michele Corso, segretari regionali della Uiltec Uil e della Filctem Cgil del Veneto. - Il prossimo 22 febbraio è previsto un incontro in Regione da cui ci aspettiamo risposte precise dall'azienda mentre siamo in attesa di ricevere una convocazione ufficiale dal Mise. Riteniamo comunque importante aprire un tavolo contrattuale direttamente con Safilo».