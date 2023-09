Sciare sulle Dolomiti costerà l'8% in più. Skipass, tutti i prezzi da Cortina all'Alta Badia

BELLUNO - Sciare sulle Dolomiti costerà in media l'8% in più rispetto allo scorso inverno. L'incremento dei prezzi riguarderà indistintamente tutte le varie tipologie di skipass, dai giornalieri agli stagionali. In linea generale, gli imprenditori del settore giustificano il nuovo ritocco ai listini con l'allineamento all'inflazione e dal lato pratico mettono sul piatto i cospicui investimenti che continuano a sostenere per la miglioria degli impianti di risalita, dei sistemi per l'innevamento artificiale e in genere per i servizi ai turisti. Ecco qualche esempio di quanto dovrà spendere uno sciatore (adulto) per trascorrere un'intera giornata sulle nevi di alcuni dei più frequentati comprensori del consorzio Dolomiti Superski.

QUANTO COSTA UNA GIORNATA SUGLI SCI

In Veneto l'area sciistica meno cara risulterà essere quella dello Ski Civetta (Alleghe, Zoldo, Val Fiorentina e Palafavera), dove il giornaliero costerà 59 euro in bassa stagione (dall'apertura della stagione al 23 dicembre, dal 7 al 27 gennaio e dal 17 marzo alla chiusura) e 64 euro in alta (dal 24 dicembre al 6 gennaio e dal 28 gennaio al 16 marzo). Nella ski area di Falcade, San Pellegrino e Alpe di Luisa si spenderanno invece 60 euro per uno skipass in bassa stagione, oppure 66 euro in alta. Segue la zona di Arabba e della Marmolada dove i prezzi saranno di 63 euro e di 70 euro, sempre a seconda del periodo. La valle veneta più costosa si conferma Cortina, dove per sciare si dovranno sborsare 67 euro o 74 euro nelle giornate di alta stagione. Il listino ampezzano è identico quello di Plan de Cornes, dell'Alta Badia, della Val Gardena e del 3 Cime Dolomiti (Alta Pusteria e Comelico), mentre in Val di Fassa, i prezzi saranno allineati con quelli di Arabba – Marmolada e in Val di Fiemme Obereggen con quelli di San Pellegrino e Lusia.

La tessera più costosa in assoluto è il giornaliero Dolomiti Superski, che consente di sciare su tutti i 12 comprensori del carosello indistintamente.

La si acquista solo se si ha in programma di passare con gli sci ai piedi da una valle all'altra, come quando si percorre il Sellaronda che si sviluppa tra Arabba, Val di Fassa, Val Gardena e Alta Badia: in questo caso si spenderanno 72 euro in bassa stagione e 80 euro in alta. Per risparmiare bisognerà prendersi il tempo di vagliare diverse opzioni, soprattutto se a mettere gli sci ci sono anche altri componenti della famiglia, in particolare i ragazzi e i bambini per i quali sono state studiate delle tariffe agevolate.