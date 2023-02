Foschia in pianura, sole e tanta gente in montagna. È un altro weekend di pienone sui comprensori delle Dolomiti. Molti i turisti che approfittano del bel tempo in quota per divertirsi sulle piste. Ma le temperature miti fanno anche da richiamo a chi preferisce allo sci il relax sui terrazzi dei rifugi, che lavorano pieno regime.

Videoservizio di Andrea Ciprian