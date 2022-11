CORTINA D'AMPEZZO - A Cortina domani si scia. Domattina comincia a girare la seggiovia del Col Gallina, al passo Falzarego. La società Ista riesce a rispettare i programmi e ad aprire almeno un impianto, con una pista, per cominciare a rispondere alle innumerevoli richieste degli appassionati. Cortina non salta dunque l'impegno con la prima fine settimana dell'inverno: «Ce l'abbiamo fatta! È stato complesso, fra molte difficoltà e incertezze, ma ci siamo riusciti - racconta Alberto Dimai, presidente della società di impianti a fune Ista - aspettavamo la neve martedì scorso, ma non è venuta. O almeno non quanta era stata preannunciata. Per fortuna c'è stato abbastanza freddo per attivare i cannoni: ci ha aiutato a finire il lavoro che avevamo già cominciato in precedenza. Mancava soprattutto la neve sulla parte alta della pista: il vento forte dei giorni scorsi l'aveva spazzata via».

Il primo impianto di Cortina a entrare in funzione

Questo è soltanto l'inizio, perché tutta la struttura lavora alacremente per aprire altri impianti, per allestire altre piste: «Vorremmo riuscire a proporre qualcosa d'altro, già per venerdì 2 dicembre, nella zona di Pié Tofana», aggiunge Dimai. Intanto c'è il Col Gallina, ancora una volta il primo impianto di Cortina a entrare in funzione. Lo scorso anno c'era stata un'apertura da record, domenica 7 novembre, ma quest'anno le condizioni meteorologiche, e soprattutto climatiche, non hanno aiutato gli operatori del settore, che hanno faticato, ma ora vivono con grande soddisfazione l'interesse diffuso, per questo avvio: «Ci sono moltissime chiamate, per avere conferma dell'apertura. Tanti gli sci club, che vogliono portare qui i loro ragazzi. Per il momento riusciamo a garantire solamente la sciata in campo libero: non c'è neve a sufficienza per piantare i pali, per allestire i tracciati da allenamento. Per questo bisognerà aspettare ancora un po'. La prossima settimana dovremmo ospitare anche un corso di aggiornamento dei maestri di sci, che potranno venire al Col Gallina». La disponibilità di questo primo impianto interessa soprattutto gli sci club, i sodalizi sportivi che hanno tanti ragazzi da preparare, in vista della stagione agonistica. In questo modo riescono a limitare le trasferte, e i relativi costi, verso i ghiacciai, in Italia e all'estero, sull'arco alpino».

Chi potrà risalire

In quanto alle condizioni d'utilizzo dell'impianto, sabato mattina i possessori dell'abbonamento stagionale, sia di vallata, del comprensorio Cortina, San Vito, Auronzo e Misurina, sia del Dolomiti Superski, potranno accedere liberamente all'impianto del passo Falzarego, in quanto la validità dello skipass 2022/2023 comincia proprio il 26 novembre. L'utente occasionale, invece, potrà acquistare lo skipass interno di società, che sarà proposto a prezzo contenuto, visto che si tratta dell'unica seggiovia disponibile. Pertanto il giornaliero costerà 38 euro; sono previste riduzioni per i più giovani, i bambini e i senior. È anche possibile sciare mezza giornata, con il mattutino che termina alle 13 e costa 30 euro; il pomeridiano inizia alle 12 e costa 29 euro. Anche in questi casi ci sono riduzioni per giovani e bambini.

I prossimi passi

In quanto al prosieguo della stagione, in questo avvio travagliato, c'è comunque un certo ottimismo: «Noi stiamo lavorando per aprire, quanto prima, tutto il possibile - assicura Sonia Menardi, della società Ista - certo che se dovesse nevicare ci aiuterebbe molto. Altrimenti, tenendo conto delle condizioni in cui si lavora, puntiamo ad attivare prima la parte alta, fra Pié Tofana, il Duca d'Aosta e Pomedes. Appena sarà disponibile, contiamo in una settimana, lo comunicheremo immediatamente». Si punta dunque a far sciare gli appassionati sulle piste della Tofana, l'Olympia della Coppa del mondo, gli altri tracciati dei Mondiali 2021 e delle Olimpiadi 2026. Per venerdì 2, forse sabato 3 dicembre, altri impianti e piste si aggiungeranno, in diverse aree sciistiche della conca d'Ampezzo, così come nelle altre vallate, dei quindici comprensori del Dolomiti Superski, fra Le province di Belluno, Bolzano e Trento. A pieno regime ci sono 450 impianti, per 1.200 chilometri di piste.