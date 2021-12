Scialpinista di 47 anni esce per un'escursione e scompare. Ricerche a tappeto. L'appello del Soccorso Alpino

ALPAGO - Riprenderanno domenica mattina, 19 dicembre, all'alba le ricerche di Giorgio De Bona, lo scialpinista 47enne di Alpago (in provincia di Belluno) che, partito alle 7 per un escursione e atteso per le 13 a casa, non è più tornato. La sua macchina è ancora parcheggiata a Malga Pian Grant e il cellulare risulta non raggiungibile. Oggi le squadre del Soccorso alpino di Alpago e zone limitrofe, i Vigili del fuoco, il Sagf hanno percorso gli itinerari principali.

Appello del Soccorso Alpino

Il Soccorso Alpino invita chiunque avesse potuto incrociarlo sui percorsi nei dintorni e sulle diverse cime per indicarci dove e a che ora. Eventuali segnalazioni al numero 3450926682.



Le ricerche

L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, con a bordo personale del Soccorso alpino ha sorvolato a lungo la zona senza che nulla di nuovo emergesse. Il cellulare dell'uomo verso le 10 ha agganciato la cella del ripetitore di Susegana, che può però indicare tutte le creste delle cime: Cornor, Cima Vacche, Guslon, Cimon di Palantina. Domenica mattina le squadre ripartiranno con le perlustrazioni e sarà inoltre presente l'elicottero della Guardia di finanza, mentre questa sera sono attesi i dronisti dei Vigili del fuoco.