Si apre in Italia la Coppa del Mondo di scialpinismo, che nel week-end propone un doppio appuntamento a Ponte di Legno-Tonale. ll programma della due giorni bresciana verrà aperto sabato 19 dicembre dalla gara sprint - alle 16 le qualificazioni - seguite dalle semifinali e dalle finali, in scena sul tracciato ricavato nella parte finale della pista Corno d’Aola, illuminata per l’occasione. Domenica 20, con partenza alle 10, spazio invece alla vertical race: lo start verrà dato nei pressi della stazione a valle della stessa pista, l’arrivo è previsto in quota. «Avrei preferito un inizio più soft, perché cominciare con una gara veloce, nella quale non puoi sbagliare nulla, è una vera mazzata», dice Alba De Silvestro, ripartita martedì da Padola alla volta di Albosaggia (Sondrio), dove vive assieme al futuro marito Michele Boscacci, anch’esso un big della disciplina. «Quest’anno sono tornata in Comelico meno di quanto avrei voluto a causa delle restrizioni negli spostamenti, ma volevo respirare l’aria di casa prima del via della stagione», dice la 25enne del Centro sportivo Esercito, sempre sul podio finale nelle ultime tre edizioni della CdM. De Silvestro specifica meglio il suo pensiero sulle difficoltà della prima gara: «Bisognerà trovare un equilibrio fra scarponi, sci, cambi eccetera. Sarebbe stato meglio partire più rilassati, magari con una prova individuale, visto che rispetto al passato non abbiamo potuto nemmeno testarci ai campionati italiani e non gareggiamo da oltre nove mesi. In ogni caso non vedo l’ora di ripartire». Il Covid ha imposto dei cambiamenti anche nella preparazione: «Per due mesi siamo stati chiusi in casa, praticamente fermi - conferma -. Appena possibile ci siamo allenati, ma è saltato qualche raduno con l’Esercito e ho potuto disputare solo due gare podistiche, che sfrutto per mantenere alta la motivazione e controllare lo stato di forma. Un problema comune a tutti, comunque, non solo in Italia». In effetti sarà molto interessante capire lo stato di forma della stessa Alba e delle sue principali avversarie, che dalle ultime notizie dovrebbero essere tutte presenti: «Posso dire che mi sento bene, ma è difficile stabilire quale possa essere la mia condizione, lo capirò solo sul campo. Da valutare anche se ci sarà chi avrà risentito della situazione a livello emotivo. Di certo in questa stagione fare pronostici diventa un’impresa». E il matrimonio, già rinviato a fine primavera a causa del lockdown? «Abbiamo provato a stabilire una data, ovvero il primo sabato di giugno del prossimo anno, ma anche in questo caso è molto difficile sbilanciarsi - risponde De Silvestro -. Comunque, in un modo o nell’altro, nel 2021 io e Michele ci sposeremo».

