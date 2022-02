BELLUNO - Alba De Silvestro ha scelto il momento migliore per conquistare il primo podio stagionale a livello internazionale. La comeliana ha infatti portato a casa la medaglia di bronzo nella prova individuale dei campionati europe di Boì Taull, in Spagna, al termine di una gara in rimonta. In un percorso breve rispetto al consueto (circa 1h20'), la più veloce è risultata ancora una volta Axelle Gachet Mollaret, che al termine di una bella sfida ha preceduto di meno di 6 Tove Alexandersson; la francese e la svedese si sono così confermate le dominatrici in questa stagione nelle prove individuali.

Dietro un altro duello ha visto protagoniste De Silvestro e l'altra transalpina Emily Harrop; a metà gara Alba era quarta con un ritardo di 23, poi nella seconda parte la rimonta coronata da successo. «Una bella soddisfazione davvero - dice la 26enne azzurra di Padola -. Ho faticato un po' nella prima parte, poi nel secondo giro le cose sono andate meglio. Le prime due erano lontane e io ancora una volta mi sono ritrovata a inseguire Harrop; quest'anno non ero mai riuscita a raggiungerla, stavolta è andata bene». Una splendida sfida, come racconta la stessa Alba: «Nell'ultima parte c'erano tantissimi cambi da fare e lei in questo è molto più veloce di me. Alla fine ce l'ho fatta e sono davvero contenta, perché battere una ragazza come Emily non è per nulla facile». Oggi gli Europei si chiudono con l'inedita staffetta mista: ieri anche Michele Boscacci ha ottenuto la medaglia di bronzo (alle spalle dello svizzero Marti Werner e dell'altro azzurro Matteo Eydallin), questa mattina marito e moglie proveranno in coppia a conquistare un metallo ancora più prestigioso.

B.T.