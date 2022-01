Pollice alzato per la prima parte della stagione turistica invernale. Dall’Anef, l’associazione che riunisce i titolari di impianti a fune, c’è soddisfazione. «Anche se in calo del 10-15% rispetto al 2019-2020 che è stata l’ultima stagione pre-Covid - afferma il presidente regionale Marco Grigoletto - ci attestiamo sui valori del 2017. Quindi, nel complesso, bene». A preoccupare però, da oggi 10 gennaio, c’è l’introduzione dell’obbligo di super green pass per chi si serve di funivie, seggiovie e skilift. «I timori non sono tanto per la clientela italiana - sottolinea Grigoletto - quanto per quella straniera. Chiediamo al Governo un’omogeneizzazione europea, affinché anche i turisti stranieri possano accedere da vaccinati alle nostre aree sciistiche».



EPIFANIA, FESTE FINITE

L’Epifania, per il settore turistico di montagna, segna un importante giro di boa della stagione invernale: è tempo di primi bilanci e valutazioni. Molti i turisti che si sono affollati sulle piste in questi giorni festivi: la voglia di sci, dopo un intero anno di stop, era veramente tanta. «Al di là dei problemi logistici, di Covid e di decreti da applicare di settimana in settimana - dice Grigoletto - questa iniziale parte della stagione è andata bene. Siamo sui livelli del 2017, il che può essere definito un buon risultato vista la situazione pandemica. Rispetto al 2019, ultima stagione di apertura pre pandemia, stiamo perdendo dal 10 al 15% dei fatturati. Ad ogni modo, tutto sommato, come categoria dobbiamo essere soddisfatti».



SUPER GREEN PASS

Da oggi 10 gennaio, in base al decreto del 31 dicembre 2021, il super green pass è obbligatorio per chi utilizza gli impianti a fune. Inoltre, c’è il recentissimo rinnovo dell’ordinanza sull’uso delle mascherine ffp2. «Da un punto di vista prettamente tecnico - evidenzia Grigoletto - non vi sarà nessun problema per l’applicazione agli italiani del decreto super green pass e dell’ordinanza sulle mascherine. Quindi si potrà accedere agli impianti, sia aperti che chiusi, solo con la doppia vaccinazione o la guarigione da meno di 6 mesi. Su questo Anef Veneto ha le idee chiare e non esistono categorie esenti. Lo dico perché sembra che da un comunicato di un’associazione sportiva nazionale si potessero fare delle eccezioni al super green pass per alcuni atleti. Non sarà così e ce ne assumiamo volentieri la responsabilità oltre che applicare la norma di legge del decreto dello scorso ultimo dell’anno».



NODO STRANIERI

«Per quanto riguarda invece gli stranieri - prosegue - abbiamo informazioni sul fatto che vi siano molte disdette di soggiorni per la confusione creata sulla durata del super green pass in Italia rispetto all’estero. Infatti molti turisti hanno il green pass da vaccinazione da più di 6 mesi ma con durata 12 mesi e questo per noi è un grosso problema dato che a breve verrà ridotta la durata del nostro a 6 mesi e dai 4 mesi dalla seconda dose c’è già la terza da fare. Queste differenze non aiutano assolutamente il turismo e prego vivamente il Governo e i nostri politici locali di cercare di trovare una “standardizzazione del metodo” in Europa cosicché anche i turisti stranieri possano accedere da vaccinati alle nostre aree sciistiche». Con ieri le aree turistiche del Bellunese si sono letteralmente svuotate e non più rioccupate, tant’è che più di un gran albergo ha deciso di chiudere in attesa di momenti migliori, magari per le settimane bianche di febbraio. «Che ci sia un calo fisiologico del turismo dopo il lungo periodo natalizio è normale - conclude Grigoletto - ma una caduta così verticale si spiega anche con una generale incertezza sui comportamenti che di fatto porta i turisti a rimanere a casa. Se veramente la strada sarà questa non mancheremo di presentare il conto al Governo».