CORTINA - È un inverno che pare non finire mai, quello che sta vivendo Cortina, in particolare sulle piste da sci, ancora affollate. «Questa è una stagione che sta andando davvero molto bene, siamo tornati ai livelli dell'inverno precedente la pandemia, quindi siamo davvero soddisfatti», conferma Marco Zardini, presidente di Cortina Skiworld, il consorzio degli esercenti funiviari di Cortina d'Ampezzo, Auronzo e San Vito di Cadore. In quanto al prosieguo dell'attività, l'intenzione è di proseguire sino a Pasquetta, compatibilmente con le condizioni climatiche e meteorologiche, tenendo conto del rialzo delle temperature, che potrebbe pregiudicare la tenuta delle piste da sci, come conferma Zardini.

IL CALENDARIO

«Manteniamo le aperture sino a lunedì 10 aprile, sicuramente degli impianti più alti, ma sembra che ce la facciamo anche nelle aree di fondovalle. Dopo quella data rimarrà aperto ancora il Faloria». È stata infatti assicurata la volontà della società funivie Faloria di proseguire la stagione sino a primavera inoltrata, come è consuetudine, e di mantenere in funzione tre impianti, nel comprensorio a oltre 2.000 metri di quota, sino al 1 maggio, che quest'anno cade di lunedì, quindi propone un interessante ponte festivo. Il 10 aprile chiuderanno le seggiovie che consentono l'accesso da Rio Gere, ma rimarrà la funivia che parte dal centro, dal piazzale della stazione, con la seggiovia Vitelli e la sciovia Tondi. Con l'inizio a fine novembre, anche quest'anno la stagione dello sci sul Faloria prosegue per oltre cinque mesi. L'apertura di seggiovie, funivie e piste da sci consente il proseguimento della stagione anche per molteplici attività ricettive e commerciali, alberghi e ristoranti, negozi e servizi allo sciatore, come noleggi di materiale. «L'impianto a fune mantiene anche le comunità di montagna conferma Zardini a dispetto delle polemiche che si sentono anche in questo periodo, in merito all'innevamento artificiale e alla crisi climatica. Gli anni scorsi avevamo metri di neve, quest'anno c'è questa carenza. Non sappiamo cosa sia cambiato, da una stagione all'altra. Certamente c'è un andamento climatico che tende al riscaldamento, ma non nei termini in cui ci viene proposto ora».

IL PRECEDENTE

Nelle ultime tre giornate Cortina è stata invasa da duemila bambini, migliaia di presenze con genitori e accompagnatori, provenienti da tutta Italia, per le finali nazionali del Gran Premio Giovanissimi, l'evento più importante per i piccoli sciatori, di età compresa fra 9 e 12 anni. All'organizzazione dell'evento hanno partecipato varie scuole di sci della conca, supportate dalle istituzioni. Si sono contate a migliaia le presenze negli alberghi della conca d'Ampezzo e delle località vicine. Ma le gare non finiscono mai. «Per due giorni, l'1 e 2 aprile, avremo le finali dei campionati italiani assoluti di sci alpinismo spiega Stefano Longo, presidente di Fondazione Cortina, che organizza anche questo grande evento, una novità per Cortina e predisporremo due gare, che sono le specialità olimpiche. Cortina si candida così per essere una delle destinazioni per i grandi eventi, in particolare per le Coppe del mondo, anche dello sci alpinismo. Il contesto che noi mettiamo a disposizione, la professionalità delle persone, la presenza di due istituzioni sportive come gli Scoiattoli e il Gruppo guide alpine, ci consentono di organizzare gare di sci alpinismo di altissimo profilo». Non è finita ancora. Sabato 15 aprile ci sarà la seconda edizione di Alpinathlon, il duathlon di corsa e sci alpinismo, organizzata anch'essa da Fondazione Cortina, con il Comando truppe alpine dell'Esercito e l'Associazione nazionale alpini. Si parte di corsa dal centro di Cortina, per raggiungere Rio Gere, 7 chilometri, con 560 metri di dislivello. Da lì prosegue lo sci alpinismo, ai Tondi di Faloria, con 675 metri di dislivello, per scendere infine al traguardo al rifugio Faloria.