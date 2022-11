AGORDINO/ZOLDO - Skipass stagionali gratis ai bambini che frequentano le diciannove scuole primarie e dell’infanzia dei distretti scolastici di Alleghe, Cencenighe e Zoldo. Ammontano a varie centinaia i piccoli, residenti in dodici comuni, potenzialmente coinvolti nel progetto dei tre Consorzi impianti a fune d’area che è stato ben accolto dai dirigenti scolastici che, a loro volta, l’hanno proposto alle famiglie. Un’iniziativa, quella avviata in zona per la prima volta, che da un lato vuole incentivare i giovani a imparare a sciare e dall’altro desidera dare una mano ai genitori che, pur in questa fase di impennata generale dei costi, desiderino sostenere l’attività sportiva dei propri figli.

Il percorso

L’idea è stata lanciata alcune settimane fa, nel contesto di una riunione del Super Ski Dolomiti a cui questi comprensori fanno parte, dal presidente della società Alleghe funivie Sergio Pra. « Così come da qualche tempo fanno i colleghi del Trentino e dell’Alto Adige - spiega Pra - ho proposto di cercare di iniziare a diffondere questa bella prassi anche da noi nel Bellunese: donare lo skipass stagionale ai più piccoli. L’intendimento è stato sposato in pieno dai Consorzi impianti a fune Civetta, San Pellegrino - Falcade e Arabba presieduti, rispettivamente, da Cesare Sorarù, Mauro Vendruscolo e Diego De Battista. La decisione è stata assunta al fine di fare in modo che i bambini non debbano rinunciare allo sport e al divertimento che lo sci rappresenta, malgrado la difficile situazione economica che tutti stiamo affrontando in questi mesi » . I rappresentanti dei Consorzi hanno quindi coinvolto i dirigenti scolastici del proprio distretto che, neanche a dirlo, hanno accolto l’iniziativa con soddisfazione e l’hanno a loro volta girata alle famiglie. IN CAMPO Le scuole coinvolte in questo progetto saranno diciannove suddivise tra i nove asili di Caprile (Alleghe), Sottoguda (Rocca Pietore), Selva di Cadore, Arabba (Livinallongo), Cencenighe, Falcade, San Tomaso, Sachet (Vallada) e Dont (Val di Zoldo) e le dieci elementari di Alleghe, Rocca Pietore, Santa Fosca (Selva di Cadore), Pieve (Livinallongo), Canale d’Agordo, Cencenighe, Falcade, Sachet (Vallada), Forno (Val di Zoldo) e Fusine (Val di Zoldo). Oltre ai dieci territori comunali sedi di scuole rientrano nel percorso anche quelli di Colle Santa Lucia e di Zoppè di Cadore. « Negli ultimi anni - fa il punto Pra - abbiamo tutti notato un calo delle presenze di bambini. Sarà perché è uno sport costoso, sarà per le nascite in calo, sarà per la pandemia , ma ci siamo resi conto che la presenza dei più piccoli va incentivata. Innanzitutto per il loro benessere psicofisico: avere le piste a due passi di casa e non usarle è un vero peccato. Al contempo sono proprio loro che noi adulti impegnati nel settore turistico-sportivo dobbiamo tenere per mano, perché rappresentano il nostro futuro » .

La stagione