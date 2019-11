Tutti pronti con gli sci ai piedi? Da questo weekend riaprono le piste del Dolomiti Superski

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BELLUNO - L'attesa per glista per finire: questo weekend inizierà ufficialmente lain tutti i comprensori delAnche nelle 4 aree sciistiche bellunesi aderenti al consorzio, da sabato molti impianti saranno attivi, con una varietà di discese che si preannuncia allettante. Cortina e Arabba, dove alcune piste sono già aperte, amplieranno la loro offerta, mentre lo Ski Civetta e la ski area Falcade/Passo San Pellegrino avvieranno per la prima volta funivie e cabinovie. Un inizio di stagione positivo per gli impiantisti che hanno approfittato delle abbondanti nevicate di questo periodo. Per fortuna è caduta tanta neve in quota e ciò ha consentito di preparare al meglio i tracciati dice Renzo Minella, presidente di Anef Veneto, l'associazione degli esercenti funiviari -. Servirebbe un abbassamento delle temperature per ottimizzare la preparazione dei rientri a valle con l'innevamento artificiale. Dai 1800 metri in su comunque le condizioni sono davvero ottimali. Ma ecco nel dettagli le novità più rilevanti sulle aperture di sabato in ogni vallata.