CORTINA D'AMPEZZO - Saranno sessanta le atlete che questa mattina affronteranno la pista Olimpia delle Tofane, nella prima giornata di prove cronometrate, in vista delle due gare di discesa libera di Coppa del mondo di venerdì 20 e sabato 21 gennaio. Il calendario completo prevede anche la gara di supergigante di domenica 22. Oggi la prova comincia alle 11. La prima a buttarsi dalla partenza di Pomedes, dal muro ripidissimo dello Schuss, verso il traguardo di Rumerlo, sarà la francese Romane Mirandoli, seguita da Laura Pirovano, ad aprire la pattuglia di ben dodici atlete italiane.

LE ITALIANE

Federica Brignone scenderà con il pettorale numero 4; Sofia Goggia 8 (foto); Elena Curtoni 10; Nadia Delago 18; la sorella Nicol 28, Marta Bassino 32. Con il numero 38 scenderà la discesista cadorina Elena Dolmen, alla sua prima esperienza sulla pista delle Tofane, in Coppa. Poi le altre: 42 per Monica Zanoner, 44 Karoline Pichler; 54 Roberta Milesi, 57 Teresa Runggaldier. Soltanto nove italiane potranno partecipare alla gara, quindi le prove di oggi e domani valgono anche come selezione. Fra le atlete straniere, occhi puntati sul numero 21 della statunitense Mikaela Shiffrin, che guida la classifica generale di Coppa, che ha pure un altro obiettivo in questa stagione: superare il record della sua connazionale Lindsey Vonn, di 82 vittorie in Coppa del mondo. Poi ce n'è un altro di traguardo, appena più in là: le 86 vittorie dello svedese Ingemar Stenmark, record assoluto per lo sci alpino.

In questi giorni le varie nazionali si sono allenate, in diverse piste della conca d'Ampezzo e fuori. Mikaela Shiffrin ha utilizzato a lungo la pista agonistica Lino Lacedelli, alle Cinque Torri. C'è un lavorio intenso degli skimen, i tecnici che devono preparare gli attrezzi, tenendo conto delle precipitazioni continue, anche se non abbondanti. La scorrevolezza degli sci potrà essere determinante, non tanto nelle prove di oggi e domani, quanto nelle gare della fine settimana. L'orario delle 11 consentirà di ripulire nel modo migliore la pista, dalle precipitazioni della notte; sono inoltre previste schiarite, nel corso della giornata: la visibilità è una componente determinante, nelle gare di discesa, con le atlete che precipitano a più di 120 chilometri orari. La preparazione del tracciato è proseguita per tutta la giornata di ieri.

LA MACCHINA ORGANIZZATIVA

Si stanno definendo anche tutti gli altri aspetti della complessa macchina organizzativa, in pista e in paese. Sono arrivati i grandi camion della produzione televisiva. Continui voli di elicottero hanno portato in quota il materiale necessario. Si stanno accreditando i giornalisti, fotografi, operatori, le troupe televisive delle varie nazioni, che seguono con particolare interesse la Coppa del mondo. Cortina si sta presentando nella veste migliore: un elegante manto candido, sfondo impareggiabile per le cartoline da inviare in ogni continente, veicolo prezioso di promozione. Le prove cronometrate si ripeteranno domattina, presumibilmente alla stessa ora, ma la decisione finale sarà presa questo pomeriggio, nella riunione dei capisquadra. Venerdì 20 si corre la prima discesa libera alle 10.15; la seconda gara, sabato 21 gennaio, partirà alle 10; questa settimana dedicata alle donne si chiude con il supergigante di domenica 22, incuneato fra le due manche dello slalom di Kitzuehel. Per il pubblico di appassionati ci sono due momenti da non perdere: venerdì e sabato, nel tardo pomeriggio, in piazza Angelo Dibona, ci sarà la presentazione di tutte le atlete, la premiazione delle gare del mattino, la consegna dei numeri di pettorale per l'indomani. Ma non basta: Cortina guarda già alla prossima settimana, allo storico ritorno sulla Tofana della Coppa maschile, che mancava da trentatré anni, da quelle due discese libere del febbraio 1990, che videro la prima vittoria di Kristian Ghedina e consentirono di riallacciare un colloquio proficuo fra Cortina e la Fis internazionale. Sabato 28 e domenica 29 la pista Olympia accoglierà due gare di supergigante, due recuperi delle gare annullate a dicembre, in Val Gardena e a Lake Louise.