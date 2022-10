CORTINA - «Lo sci club Cortina è una realtà storica, con 120 anni di vita, e un impegno sociale, oltre che sportivo: il nostro scopo è far crescere i ragazzi, contribuire a costruire il loro futuro»: Adolfo Menardi (nella foto) ha esordito ieri nel suo nuovo ruolo di presidente dello storico sodalizio ampezzano, dopo esserne stato atleta, allenatore, consigliere, con ruoli importanti nell’organizzazione di vent’anni di gare di Coppa del mondo e dei Mondiali 2021.



IL CONTESTO

Lo ha fatto durante la festa di presentazione delle squadre, che nella prossima stagione invernale gareggeranno nelle diverse categorie giovanili e nei Master. Vestono la divisa del club 150 ragazzi, seguiti da una ventina di allenatori, nelle diverse discipline, fra sci alpino, sci nordico e biathlon. Monica De Mattia, oggi assessore comunale, ha indossato quella stessa maglia: «Partecipo a questa presentazione nella mia duplice veste, oggi nell’amministrazione della cosa pubblica, ieri atleta dello sci nordico. Lo sci club Cortina è molto presente, nel mio passato, ma anche nella mia vita di oggi. Questo sodalizio è cresciuto assieme alla nostra comunità, dal 1903 a oggi, e ha infuso valori importanti nei giovani. Del periodo in cui ho indossato con grandissimo orgoglio questa divisa ho un ricordo di anni bellissimi, quando ho imparato concetti che mi animano ancora oggi: l’amicizia, il sacrificio, la capacità di saper vincere e perdere». Per il Comitato Veneto della Federazione italiana sport invernali è intervenuto il presidente Roberto Visentin: «Mi auguro di fare un bel percorso, assieme ai club; sperio ci sia l’ambizione di molti ragazzi di indossare la divisa del Comitato Veneto, con l’obiettivo di avere un giorno più atleti e allenatori all’interno della squadra nazionale italiana. Ringrazio lo sci club Cortina per avere al suo interno atleti trevigiani». Per la Fisi bellunese il presidente Umberto Sommavilla ha portato una importante conferma: «Dopo aver organizzato assieme allo sci club Cortina alcune edizioni della Coppa del mondo di sci d’erba, possono assicurare che la Federazione ha messo in calendario l’appuntamento di Cortina, per la fine del mese di luglio 2023».



LA DEDICA

L’incontro di ieri si è aperto con il commosso ricordo di Andrea Parisotto Caberlotto, l’imprenditore veneto morto a soli 49 anni di età, salutato proprio in questi giorni; era entrato da poco nel consiglio dello sci club Cortina, con ruoli importanti, coinvolto nella ricerca di sponsor, come ha ricordato il presidente Menardi. Prima della presentazione di ogni singola squadra, delle diverse categorie, fra sci alpino, sci nordico e biathlon, sono stati ricordati i sette punti del codice etico del sodalizio, affinché lo sport abbia una funzione sociale ed educativa: lealtà, impegno, sacrificio, inclusione, rispetto, spirito di gruppo, ascesi e riscatto. «I nostri atleti sono prevalentemente di Cortina, ma vengono anche da paesi limitrofi – ha detto Menardi – noi cerchiamo di costruire il futuro di questi ragazzi, dando delle regole. Lo sport indica sempre ciò che bisogna rispettare. La crescita deve essere lenta, fatta di gradini programmati. Non bisogna rincorrere subito il risultato, ma avere un traguardo, a lunga distanza. Se è possibile, va benissimo ottenere un successo agonistico, entrare nella squadra nazionale, poi magari persino vincere gare internazionali, ma è essenziale divertirsi, stare in gruppo, formare un carattere, che potrà aiutare anche nella vita di tutti i giorni». Infine l’auspicio, l’augurio per l’annata agonistica che sta per iniziare: «Confidiamo in una stagione ricca di successi, i presupposti ci sono. Incrociamo le dita e confidiamo di avere molta neve naturale».