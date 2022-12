ALLEGHE (BELLUNO) - Una nuova porta d’ingresso per gli sciatori che si dirigono verso le piste del comprensorio Ski Civetta. La novità per questo inverno proposta da Alleghe Funivie è il restyling della stazione di partenza della cabinovia Alleghe - Piani di Pezzè, che è stata inaugurata ieri.



IL PROGETTO

L’opera, iniziata lo scorso settembre e progettata dall’architetto Luciano Schiavon con il coordinamento dell’ing. Felice Gaiardo, vede il rifacimento della facciata, caratterizzata ora da un avvenieristico guscio composto da migliaia di cubi metallici che, grazie alla rifrazione solare, offre allo sguardo un gioco di colori sempre diverso. A completamento, un grande impianto ledwall che arricchisce di dinamismo e colore la struttura. Un intervento moderno, ma pensato per integrarsi perfettamente con la natura circostante. Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti numerose autorità tra le quali il Sindaco di Alleghe nonchè consigliere provinciale con delega al turismo Danilo De Toni, il presidente della Provincia di Belluno Roberto Padrin, il consigliere regionale Silvia Cestaro e l’Assessore Regionale al Turismo Federico Caner. Nutrita la presenza di rappresentanti di altre società impiantistiche dolomitiche, ma anche di operatori turistici del luogo. Ha fatto gli onori di casa il presidente di Alleghe Funivie Sergio Pra, il quale ha evidenziato come quella appena inaugurata sia parte di un piano complessivo che punta a un ripensamento dell’offerta di Alleghe e al suo riposizionamento, nell’ottica anche di preparazione all’auspicato collegamento con Cortina d’Ampezzo. La prima realizzazione della cabinovia di Alleghe risale al 1987 e ha segnato un nuovo inizio turistico per il paese grazie alla nascita del comprensorio del Civetta, e ci si auspica che questo intervento possa aiutare ad affrontare questa nuova sfida. « La presenza dell’Assessore Federico Caner » sottolinea Pra « ci fa sentire la vicinanza delle istituzioni nel percorso d’integrazione di due fondamentali aree sciistiche del Veneto come Cortina d’Ampezzo e Civetta, che sembra avere tutte le premesse per diventare un binomio vincente. Riguardo l’inizio della stagione, siamo a un più 10 per cento rispetto allo scorso inverno; l’afflusso di sciatori in questi giorni è ottimo e gli alberghi ad Alleghe da qui a dieci giorni sono pieni » . Soddisfazione è stata espressa anche dal primo cittadino: « Quest’opera rappresenta un biglietto da visita importante per tutto il paese » afferma De Toni « e dimostra la voglia di crescita di Alleghe Funivie, anche con riferimento al nuovo bacino di innevamento in programma per i prossimi anni » .