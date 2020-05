Il motto degli Schuetzen ("Via da Roma") appare sulle nevi di Cortina Foto

​CORTINA D'AMPEZZO - Una scritta «Los von Rom» (Via da Roma) è apparsa oggi sulla neve del passo di Valparola, a Cortina d'Ampezzo, al confine con la vicina Val Badia. Il motto tipico degli Schuetzen sudtirolesi è stato tracciato con vernice rossa biodegradabile sulla neve del Lagazuoi, la montagna che sovrasta il passo Falzarego.



Un atto dimostrativo che fa riferimento alle norme disposte da Arno Kompatscher, presidente della Provincia autonoma di Bolzano, per accelerare la Fase 2. Nei giorni scorsi il Suedtiroler Schutzenbund, il coordinamento sudtirolese delle compagnie della storica milizia territoriale, aveva avviato una campagna contro il governo nazionale, con le scritte infuocate «Los von Rom» accese nella notte sulle montagne. A Cortina il motto è stato scritto anche in ladino ampezzano, a ricordare il referendum dell'ottobre 2007, che coinvolse le comunità di Ampezzo, Colle Santa Lucia e Livinallongo, con un largo consenso al ritorno con il Tirolo, com'era sino al primo conflitto mondiale. Ultimo aggiornamento: 21:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA