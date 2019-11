© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALPAGO - Tremila metri cubi di fango e terreno sono venuti giù questa mattina (29 novembre) a Schiucaz, paese in comune di Alpago che dal 12 maggio convive con la paura della frana. «Lo smottamento - spiegano da Veneto Strade - si è verificato proprio mentre i mezzi di Veneto Strade stavano lavorando sul versante che sovrasta l’abitato. Le difese messe a suo tempo hanno retto ma un po’ di materiale della collina ha lambito le prime abitazioni».Nel pomeriggio nuovi cedimenti con sassi che sarebbero finiti sulle coperture della case: per questo è in corso una verifica dei vigili del fuoco intervenuti con l'autoscala dal comando di Belluno.