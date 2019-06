Tre ragazzi violano la zona rossa per giocare sulla frana di Schiucaz

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALPAGO - Entrano in, superando la cancellata e vanno. «Pensando di fare una bravata poco intelligente --, hanno fatto domenica una “gita” ai piedi della frana, a fianco alle case disabitate, in un’area completamente vietata per ovvi motivi. Una bravata (la vogliamo definire così) che poteva rischiare di diventare una tragedia. Ovviamente il fatto è stato denunciato ai carabinieri ma vogliamo ricordare che in queste ore, in quelle zone, si sta lavorando per far sì che la frana venga rimossa. È assolutamente vietato transitare, avvicinarsi!! Ogni infrazione sarà regolarmente denunciata alle autorità competenti. Tra l’altro è una dimostrazione di poco rispetto per chi, con sofferenza, ha dovuto abbandonare la propria casa. Queste persone meritano rispetto».