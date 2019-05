La frana e il paese fantasma. «Noi, abbandonati per sei mesi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALPAGO - Grazie al bel tempo, la frana di Schiucaz ieri non ha parlato . Non c'è stato nessun crollo, ma si è mossa silenziosamente di 50 centimetri e per due giorni sono previste precipitazioni. La fessura in testa misura ormai oltre 3 metri e se ne è formata una nuova a metà e gli sviluppi potrebbero essere rapidissimi. Ieri hanno parlato invece gli abitanti del piccolo borgo al di là del Tesa, in comune di Alpago, che hanno dato sfogo a mesi di frustrazione.Lo hanno fatto nell'incontro che c'è stato in Municipio a Farra, con il prefetto Francesco Esposito e i referenti delle forze dell'ordine. Non ne hanno risparmiate a nessuno, chiedendo perché, per oltre 6 mesi dopo Vaia, sono stati abbandonati. «Il fango che c'era in paese alto così - hanno detto - perché nessuno è venuto a vederlo? E lo dico