Schiucaz liberata dalla frana: nuovo scoppio solo sul retro

ALPAGO - «Il fronte che sovrasta l'abitato è ormai pronto per essere aggredito con il ragno. Per le case non c'è più pericolo, al massimo, se dovesse piovere forte, potrebbe scendere del fango. Agiremo invece con altre cariche sull'altro versante che dà solo sulla strada provinciale».Silvano Vernizzi, amministratore delegato di Veneto Strade, a bocce ferme, commenta l'esito dell'esplosione avvenuta venerdì pomeriggio, quando un quintale di emulsione esplosiva ha fatto saltare la testa della frana. Non tutta, a dire il vero, perché sulla parte posteriore del corpo franoso sarà necessaria quella che viene chiamata una «profilatura».