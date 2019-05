A Schiucaz arriva “mister dinamite” e assicura: la frana? Si risolve

di Olivia Bonetti

Il tecnico scelto per demolire i tronconi del ponte Morandi al lavoro per tirare giù la frana di Schiucaz. Il sopralluogo è stato effettuato ieri da Danilo Coppe, geominerario esplosivista diplomato all’istituto agordino Follador. Era la giornata in cui anche i residenti sono potuti tornare nelle loro case a recuperare beni e oggetti personali. Gli abitanti sono usciti sconsolati dallo scenario che si sono ritrovati di fronte: sassi enormi vicino alle case, crepe allargate, asfalto che ormai non c’è più. Ma Danilo Coppe, noto come “mister Dinamite” dopo essere balzato alle cronache per il ponte Morandi, rassicura: