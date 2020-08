Schianto in Valsugana: il motociclista 50enne non ce l'ha fatta

AGORDO - E' morto in ospedale dopo una notte di agonia il 57enne Celestino Doriano Cailotto, originario di Valdagno in provincia di Vicenza e Agordino d'adozione. Giovedì pomeriggio, poco prima delle 14.30, l'uomo ha avuto un incidente stradale mentre percorreva la statale 47 della Valsugana, nel territorio comunale di Tenna lungo il lago di Caldonazzo. Un impatto frontale con una macchina.

LA SEQUENZA

L'uomo, che aveva perso molto sangue, era stato ricoverato all'ospedale Santa Chiara, dove è stato operato alla gamba straziata nello scontro, ma purtroppo la notte scorsa il suo cuore ha smesso di battere. Si tratta di una zona tristemente nota per gli incidenti, spesso anche con conseguenze mortali. Per la statale della Valsugana si tratta della seconda vittima bellunese in appena due giorni. Mercoledì pomeriggio, a Barco di Levico, a perdere la vita era stato Roberto Garbuio, storico pasticcere di Feltre.

LA DINAMICA

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, il motociclista stava procedendo in direzione Pergine quando all'altezza dell'ampia curva che si trova proprio in adiacenza del Faro, forse per aver allargato troppo il raggio di manovra, si è scontrato con una macchina che procedeva in senso opposto e che forse pure teneva una sterzata in curva troppo ampia. L'autista della macchina è uscito illeso dall'impatto. È stato proprio lui a prestare i primi soccorsi a Cailotto. Si è trattato comunque di un impatto violentissimo: il motociclista è letteralmente volato fra le sterpaglie della collina di Ischia. La moto è invece rimasta a monte della carreggiata.

I SOCCORSI

Sul posto è arrivata un'ambulanza di Trentino Emergenza partita da Pergine ed anche l'equipe dell'elisoccorso, atterrato in un prato nelle campagne dei Paludi perginesi. I vigili del fuoco volontari di Pergine e gli uomini del Servizio Gestione Strade della Provincia hanno invece ripulito tutta l'area. Molto lunghe le manovre per stabilizzare il ferito, che ha perso conoscenza: solo dopo una mezz'ora è stato trasportato in ambulanza all'elicottero e dunque in ospedale a Trento. Ad Agordo la notizia della scomparsa dell'uomo, originario della provincia di Vicenza, si è diffusa nel tardo pomeriggio di ieri.

