SANTO STEFANO - Un morto e due feriti. È il tragico bilancio dell'incidente avvenuto stamane, 23 novembre, in galleria Comelico lungo la statale 52 Carnica. La vittima è D onato Taddio, 56 anni, ex collaboratore del Gazzettino.

Ancora sul posto i carabinieri della Compagnia di Cortina e i vigili del fuoco del distaccamento di Santo Stefano, che stanno lavorando per rimuovere i mezzi e riaprire la galleria che è al momento ancora chiusa in entrambe le direzioni. Coinvolte due auto e un furgone pick up. L'uomo deceduto è di Sappada. La statale è tutt'ora bloccata, viabilità nel caos.

