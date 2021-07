ALLEGHE - Sarà eseguita l'ispezione cadaverica sulla salma di Carla Scola. La data del funerale non è ancora stata fissata. All'indomani del tragico scontro frontale tra l'auto della 47enne e un furgoncino che trasportava prodotti Lattebusche, a Caprile, l'impressione in valle è ancora molto profonda. Oggi potrebbe essere concesso il nulla osta. E intanto si è diffuso in tutto l'Agordino il cordoglio per la scomparsa della donna conosciuta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati