Donna si schianta contro una casa perde il bimbo che aveva in grembo

Un capriolo è sbucato all’improvviso dal bosco cambiando per sempre la vita di una 33enne di Ponte nelle Alpi. La donna, dopo aver investito e ucciso l’animale, è finita contro il muro di un casa sulla carreggiata opposta. Ha perso il bimbo che aveva in grembo. Era al quinto mese di gravidanza. Lei, invece, se la caverà in 20 giorni. Il dramma si è consumato all’alba di ieri, poco dopo le 5. La donna, a bordo di una Peugeot, era diretta verso il posto di lavoro a Belluno quando all’altezza di Andreane si è imbattuta nel capriolo. Dapprima il disperato tentativo di evitarlo, poi l’investimento e quindi lo schianto.