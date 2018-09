Espone i sassi dipinti nel prestigioso hotel: quando torna ne trova metà

di Alessia Trentin

CORTINA - Ha esposto le sue opere in un elegante albergo di Cortina ma, quando è tornata a prenderle ne ha trovate la metà. Furto d'arte in un prestigioso hotel della Regina delle Dolomiti. L'episodio è accaduto tra il 23 e il 26 agosto, Elena Sanson l'artista non ha indicazioni più precise. Come ogni estate da quattro stagioni, in agosto porta i suoi sassi dipinti a mano alla struttura ricettiva per esporli sulle cassapanche lungo il corridoio che porta alla sala ristorante. Erano quindici le pietre...