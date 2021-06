Sappada riparte e punta sulla "Notte Romantica" nell'incantevole Borgata di Cima

SAPPADA - Dopo la pandemia Sappada si ripresenta e punta sul romanticismo. Domani sera, sabato 26 giugno, l'incantevole Borgata di Cima Sappada ospiterà "La notte romantica", l'evento firmato Borghi più belli d'Italia, che dà risalto ai contesti più suggestivi della regione. A partire dalle 18 il fisarmonicista Paolo Forte si esibirà, al calar del sole, in un concerto dedicato a Sappada e ai suoi ospiti. "Con la notte romantica - riferisce l'assessore al turismo Silvio Fauner - prendono il via gli eventi estivi 2021 di Sappada, in concomitanza con la Plodar Runde, la manifestazione gastronomica organizzato dalla locale Proloco che ricorre l'ultimo week end di giugno , luglio e agosto. Sappada è pronta per offrire ai nostri ospiti una vacanza ricca di emozioni e in totale sicurezza" La partecipazione alla notte romantica è gratuita; info e prenotazioni presso l'ufficio di Sappada di PromoTurismo Fvg al numero 0435.469131