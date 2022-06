SANTO STEFANO DI CADORE - Insolito boom di funghi, a cavallo tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate, in Comelico. Porcini e gialletti vengono ormai trovati da una quindicina di giorni, anche a quote altimetriche importanti. Gli esperti affermano che si tratta di un notevole anticipo di stagione, che fa ben sperare per l'estate. In pochi ricordano un avvio della raccolta nella prima metà di giugno.



RACCOGLITORI IN GARA

Così le primizie stanno diventando le protagoniste delle immagini postate nei social, all'interno di una curiosa gara a chi ne trova di più, di maggiori dimensioni ed estetica originale. Oltre a ricercare i miceti gli appassionati tentano la fortuna di imbattersi in curiosità micologiche, per esempio con esemplari doppi, in parentele e famiglie, nonché dalle forme più strane, che sorprendono i frequentatori dei boschi comeliani.



LE NORME IN VIGORE

Ovviamente i vari luoghi di ritrovamento sono top secret. Non si è fatta prendere di sorpresa, invece, la giunta dell'Unione montana che, due mesi fa, ha disciplinato la raccolta dei funghi, approvando le norme attuative per il 2022 e confermando le tariffe in vigore. Il Comelico risulta costituito da un'unica zona omogenea, all'interno della quale, grazie ad un accordo paritario con le Regole comeliane, è stato istituito un regolamento valido per tutte le aree, sia regoliere sia quelle che non lo sono. I residenti anagraficamente nel comprensorio, ma non regolieri, potranno ottenere il permesso per la raccolta annuale, che consente le uscite nel bosco tutti i giorni della settimana, versando 10 euro.



LE TARIFFE

I turisti, non residenti, potranno ottenere i pass, validi, in ogni caso, solo per le giornate di martedì, venerdì, domenica e festivi, pagando 13 euro per il giornaliero, 23 per il settimanale, 40 per il bisettimanale, 70 per il mensile. L'acquisto di due titoli mensili darà diritto ad un ulteriore analogo permesso gratuito. Ciò sarà possibile effettuando un versamento diretto negli uffici preposti o su conto corrente postale. In questo caso andrà effettuato il versamento di 140 euro, con l'indicazione dei tre mesi di raccolta.



RESIDENTI E TURISTI

I pass, sia per i residenti sia per i turisti, rappresentati dalle ricevute di versamento del contributo, saranno personali e non cedibili e dovranno essere esibiti congiuntamente ad un documento di identità. Continua, ovviamente, il divieto di raccolta nelle aree in cui sono operativi cantieri di sistemazione idraulica e forestale. Oltre ai più noti gialletti, dall'inconfondibile colore giallo e delicato profumo fruttato, e ai sovrani porcini, esistono decine di altri funghi commestibili, ma poco noti. Una decina di anni fa, in Val Visdende, in una sola giornata furono raccolte oltre sessante specie, pronte da servire in tavola.