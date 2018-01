Scuola vittima del mitomane, «Allerta massima, tuteliamo i bimbi»

di Giovanni Santin

SANTA GIUSTINA - «Per noi non è cambiato niente: assicuravamo e continuiamo a garantire la massima sicurezza ai nostri alunni e in particolare, in questo caso, a quelli che frequentano l’asilo di Cergnai. Per noi la tutela dei bimbi è una priorità». L'allerta è massima nella scuola vittima di un pazzo che sta creando panico gettando all'interno del perimetro caramelle con spilli. Allertati i bambini, le famioglie e le forze dell'ordine.Gelsomino Fedeli, insegnante di tecnologia e collaboratore della dirigente scolastica Lucia Savina, che a Santa Giustina ha un incarico di reggenza, commenta così i fatti a firma di Erostrato e cioè l’abbandono di caramelle con spilli. Presenti 57 i bambini della scuola distribuiti in tre sezioni, 7 le maestre, 2 i collaboratori scolastici. «Ora abbiamo detto ai bambini che se vedono qualcosa a terra, di chiamare le maestre». È stato proprio lui, Fedeli, contattato dalle insegnanti del plesso, a essere informato per primo di quanto accaduto: «Lunedì scorso (22 gennaio ndr), ancor prima dell’apertura della scuola, un'insegnante mi ha chiamato riferendomi del ritrovamento: un sacchetto del tipo da congelatore, senza alcuna scritta».Quel giorno la preoccupazione è stata in un primo momento di garantire la sicurezza e la serenità dei bambini ai quali non abbiamo fatto trapelare niente; in un secondo momento il regolare svolgimento delle lezioni. «Il giorno dopo ci siamo recati dalle forze dell’ordine per riferire quanto era stato rinvenuto». La busta, quindi, conferma Fedeli, è stata lanciata all’interno del perimetro scolastico durante il fine settimana.