Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il palo: 66enne ferita

SANTA GIUSTINA - Paura oggi pomeriggio, 21 luglio, per una 66enne che è finita fuori strada al volante della sua auto a Meano, contro un palo, facendo tutta da sola all’incrocio che va alla casa di riposo, in comune di Santa Giustina. L’automobilista stava procedendo verso Meano da Santa quando ha perso il controllo della sua Nissan Micra finendo contro un cartello che segnalava il passaggio pedonale.



Ferita in modo non grave è stata portata all’ospedale. I vigili del fuoco con i tecnici del Comune hanno tagliato il cartello, che era pericolante. © RIPRODUZIONE RISERVATA