Scoppia la bombola del gas sul terrazzino: il boato udito in tutto il Feltrino

SANTA GIUSTINA - Scoppia una bombola del gas, tragedia sfiorata a Santa Giustina. Il boato è stato udito distintamente, intorno alle 17.30 di oggi, 9 maggio, nella zona del Feltrino, in più paesi e si è temuto il peggio. In realtà, fortunatamente, labombola era all'esterno dell'appartamento di via Calde Formiga a Santa Giustina,di fornte al Super W.



All'interno una coppia di anziani che sono rimasti illesi. Gravi danni per il l'estenro dell'appartamento, il terrazzino, dove sono al lavoroi vigili del fuoco intervenuti prontamente. © RIPRODUZIONE RISERVATA