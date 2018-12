Villa nuova di 4 appartamenti in fiamme: colpa della canna fumaria

TAMBRE - «La casa in vendita non esiste più». È la risposta del mediatore immobiliare dell'appartamento che era in vendita nell'abitazione andata a fuoco sabato sera a Sant'Anna. Il cartello vendesi con il numero di cellulare è rimasto affisso sull'edificio. Una delle poche cose che si sono salvate, come le decorazioni natalizie esposte o il crocefisso in legno che campeggia ancora in giardino, di fronte alla casa. Ma i 4 appartamenti non sono più agibili.



Il tetto non esiste praticamente più e le finiture in legno della bella palazzina di recente costruzione sono solo un ricordo. I vigili del fuoco erano arrivati sabato alle 17 con 4 autobotti, autoscale e decine di uomini: hanno lavorato fino alle 2 di ieri notte per spegnere l'incendio. La causa è quasi certa: la canna fumaria difettosa. Un rogo colposo quindi del quale verrà informata la Procura della Repubblica, dove nelle prossime ore verrà depositata l'informativa dei vigili del fuoco. I danni invece sono incalcolabili, al momento, con 4 unità immobiliari andate distrutte.



